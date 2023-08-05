Турция готова принимать и перерабатывать российское зерно в муку для стран Африки

Турция готова перерабатывать российское зерно, поступающее «зерновым коридором», в муку, отправлять его в бедные страны Африки и слаборазвитые страны.

Об этом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил после пятничной молитвы в мечети Керем Айдинлар в Стамбуле, сообщает Укринформ.

«Вы знаете, мы в этом вопросе с Россией единомышленники. То есть зерно, которое будет поступать из России «черноморским коридором», мы будем перерабатывать в муку и транспортировать её как муку в бедные страны Африки, слаборазвитые страны», — сказал Эрдоган. Президент Турции отметил, что «даже сейчас министерство продовольствия, сельского хозяйства и животноводства продолжит делать эти шаги и поддерживать бедные страны».

Соединённые Штаты готовы также помочь России в выполнении требований зернового соглашения, но «Москве необходимо определиться со своими запросами», — сказал 5 августа координатор Государственного департамента США по санкциям посол Джеймс О’Брайен.

Как сообщала Одесса News, Россия отказалась продлить зерновое соглашение по безопасной транспортировке агропродукции через Чёрное море, выдвинув свои требования, среди которых снятие ограничений и санкций, введённых после начала Москвой широкомасштабного военного вторжения в Украину. Россия, в частности, неоднократно жаловалась, что условия соглашения, касающиеся вывоза продовольствия с её территории, якобы не выполняются.

В июле 2023 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту страны-агрессора России Владимиру Путину продлить зерновое соглашение в обмен на подключение к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT дочерней компании «Россельхозбанка».

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