На какие уступки готова пойти ООН, чтобы возобновить «зерновой коридор» из Одессы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту страны-агрессора России Владимиру Путину продлить зерновое соглашение в обмен на подключение к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT дочерней компании «Россельхозбанка».

Об этом 13 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, пишет издание ГОРДОН.

Три источника сообщили агентству 12 июля, что ЕС рассматривает возможность подключения к SWIFT дочерней компании Россельхозбанка, чтобы разрешить сделки с зерном и удобрениями. В Еврокомиссии не ответили на запрос о комментариях.

Ещё два собеседника проинформировали Reuters, что Гутерриш предложил Путину, чтобы Россия разрешила сделку на несколько месяцев, дав ЕС время для подключения дочерней компании Россельхозбанка к SWIFT.

12 июля Гутерриш отправил Путину письмо с предложениями по продолжению «зерновой инициативы». Спикер генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что цель предложений состоит в устранении препятствия, мешающего проведению финансовых операций через «Россельскохозбанк», и одновременном обеспечении продолжения поставок украинского зерна через Чёрное море.

Как сообщала Одесса News, по информации Центра транспортных стратегий, сейчас власти Украины прорабатывают два варианта для восстановления полного морского экспорта: первый предусматривает военное сопровождение гражданских судов, второй – дипломатический — призыв к России от международного сообщества.

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трёх портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы 1 августа 2022 года. Также в «зерновом коридоре» участвуют порты Черноморск и Южный. Благодаря Черноморской зерновой инициативе снизились цены на продовольствие, что косвенно спасло от голода более 100 млн человек.

«Зерновое соглашение» уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу «зернового коридора», отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию.

Россия грозила, что «зерновая сделка» прекратит своё существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения её требований, в том числе по возобновлению работы аммиакопровода Одесса-Тольятти, и выступала против «расширения или бесконечного продления» соглашения. Также РФ требует подключить «Россельхозбанк» к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты.

В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.

По данным ООН, за время действия «зернового коридора» удалось экспортировать почти 32,8 млн тонн зерна.

По состоянию на 11 июля, в водах Турции заблокированы 29 судов для загрузки зерна из Украины.

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