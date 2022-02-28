11 десантных российских кораблей вышли в море по направлению к Одессе

11 российских больших десантных кораблей, каждый из которых перевозит примерно батальон, вышли в море, вероятно, в направлении Одессы.

Об этом заявил на брифинге советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает Укринформ.

«Если они попытаются высадить десант, увидим, что такое в исполнении российских военных морская десантная операция и что такое в исполнении украинских военных оборонная противодесантная операция. Я думаю, что наши, как всегда, сделают всё лучше», — отметил Арестович.

Как сообщала Одесса News, по данным МВД Украины, РФ перекрыла уже фактически Чёрное и Азовское моря и готовится к морской войне с Украиной.

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