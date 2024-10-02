На рассвете 2 октября враг атаковал Измаильский район беспилотниками

2 октября, на рассвете враг атаковал Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Отмечается, что целью россиян была припортовая и пограничная инфраструктура.

«Двое мужчин, водители грузовиков, получили ранения. Один из них – гражданин Турции. В настоящее время пострадавшие в состоянии средней степени тяжести в больнице. Им оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Кипер проинформировал также, что «в результате атаки вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС. Из-за обстрела в пункте пропуска «Орловка» временно приостановлены пропускные операции, предварительно — до 11:00. В настоящее время осуществляются меры по стабилизации его функционирования. Россияне намеренно обстреляли пункт пропуска, усложняя пересечение границы для обычных людей. Это террор против гражданского населения».

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Одесса News информировала, что в ночь на 2 октября противник атаковал Украину 32-мя ударными БпЛА типа «Shahed , сбиты 11 — в Кировоградской, Одесской и Сумской областях.

Фото: ООГА/Telegram

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