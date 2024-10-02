В ночь на 2 октября противник атаковал дронами Украину, в т.ч. Одесскую область

В ночь на 2 октября противник атаковал Украину 32-мя ударными БпЛА типа «Shahed» из районов пусков Приморско-Ахтарск, Курск РФ.

Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что в результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными подразделениями, РЭБ и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты 11 ударных БПЛА в Кировоградской, Одесской и Сумской областях.

«Четыре вражеских беспилотника вышли из воздушного пространства Украины в направлении России. В результате противодействия РЭБ 10 ударных БпЛА локационно потеряны в северных и центральных областях, информация уточняется», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в предыдущую ночь, 1 октября, враг атаковал Украину также 32-мя ударными БпЛА типа «Shahed», сбито 29 в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.

Фото и инфографика: ВС ВСУ/Facebook

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