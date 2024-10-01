В ночь на 1 октября защитники Украины сбили 29 ударных беспилотников

В ночь на 1 октября противник атаковал Украину 32-мя ударными БпЛА типа «Shahed», запущенных из Приморско-Ахтарска, Курска РФ, Чауды – Крым.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Отмечается, что в результате противовоздушного боя авиацией, мобильными огневыми группами и РЭБ Сил обороны Украины сбито 29 ударных БПЛА в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.

«В результате противодействия РЭБ три вражеских беспилотника локационно потеряны, предварительно, без последствий», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что предыдущей ночью, 30 сентября, сбиты одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 67 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Фото и инфографика: ВС ВСУ/Facebook

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