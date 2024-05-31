В Украину вернули тела 212 павших защитников

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 212 павших защитников.

Об этом 31 мая сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что на родную землю удалось вернуть тела погибших защитников, в частности, из Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с временно оккупированных территорий Украины (ВОТ).

«Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединённым центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями», — говорится в сообщении.

Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Координационный штаб информирует, что Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определённые государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. Тела наших защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.

Одесса News информировала, что 26 апреля в Украину вернули 140 павших защитников.

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