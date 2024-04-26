В Украину вернули тела 140 павших защитников

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 140 павших защитников.

Об этом 26 апреля сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что удалось, в частности, репатриировать 112 тел защитников, воевавших на Донецком направлении, 20 павших воинов на Луганском, 5 тел защитников с Сумского, 2 павших воина на Запорожском и одного с Херсонского направлений.

«Павших вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединённым центром СБУ, МВД Украины, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектора безопасности и обороны Украины. Отдельная благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста», — говорится в сообщении.

Координационный штаб информирует, что ВСУ перевезут репатриированные тела и останки в определённые госучреждения, а представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения, — резюмируется в сообщении.

Одесса News информировала, что 12 апреля в Украину вернули 99 павших защитников.

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