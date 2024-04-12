В Украину вернули тела 99 павших защитников

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 99 павших защитников.

Об этом 12 апреля сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что удалось репатриировать 77 тел воевших на Донецком направлении защитников, 20 павших воинов с Запорожского направления и 2-х защитников с Харьковского направления.

«Павших вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединённым центром СБУ, МВД Украины, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур и обороны Украины. Отдельная благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста», — говорится в сообщении.

ВСУ перевезут репатриированные тела и останки в определённые государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения.

Одесса News информировала, что 29 марта 2024 года тела 121 погибшего украинского военного вернули в Украину в рамках очередной репатриационной меры.

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