35 пожарных боролись с огнём, охватившем склад на ул. Боровского в Одессе

11 апреля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Хаджибейском районе Одессы по улице Нико

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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лая Боровского.

Как сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, «на месте спасателями установлено возгорание открытым пламенем крыши складского здания. Менее чем через час спасатели полностью ликвидировали пожар».

Отмечается, что во время пожара никто не пострадал.

Причина пожара, ущерб и детали устанавливаются.

Одесса News информировала о пожаре 10 апреля 2024 года в посёлке Нерубайское, по улице Киевской, в результате которого сгорели крыша дома, два сарая, погибли 11 свиней. Ночью 11 апреля загорелись квартира, балкон на 2-м этаже и крыша жилого дома в переулке Волжский Приморского района Одессы.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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