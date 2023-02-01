31 января в Одесской области произошли 3 резонансных пожара, есть жертвы

31 января в Одесской области произошли три резонансных пожара, два из которых в самой Одессе.

Об этом говорится в оперативной сводке Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области по состоянию на 1 февраля.

Отмечается, днём 31 января произошёл пожар в частном жилом доме по улице Терешковой в селе Викторовка Березовского района, что в Старомаяковской территориальной общине. В результате пожара погибла гражданка 1944 года рождения. «Пожар ликвидирован самоугасанием на площади 1 м2. Вероятная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Подразделения ГСЧС не вызывались», — говорится в сообщении ГСЧС.

Зато на ликвидацию пожара в 9-этажке по улице Сергея Ядова в Суворовском районе Одессы выехало 24 спасателя и 7 единиц техники. Сообщение о пожаре пришло в Службу спасения в 20.27. Прибывшие спасатели установили, что горит домашнее имущество в квартире на 2-м этаже.

В 21:02 пожар был локализован и в 21:05 ликвидирован на площади 10 м2. Во время тушения пожара спасена пострадавшая хозяйка, которая в состоянии средней тяжести госпитализирована.

«С верхних этажей дома эвакуировано 16 человек, из них 2 детей. Причина пожара и ущерб – устанавливаются», — проинформировали спасатели.

Ещё одного человека — 42-летнего мужчину спасли пожарные, прибыв на тушение пожара в заброшенное одноэтажное здание на проспекте Адмиральском угол улицы Краснова в Киевском районе Одессы. Здесь загорелся мусор на площади 5 м2. Виновником пожара, вероятно, и был спасённый гражданин без постоянного места жительства. От ГСЧС привлекались 4 единицы техники, 17 пожарных.

Как сообщала Одесса News, в кафе Green Garden, расположенном рядом с Политехом на проспекте Шевченко в Одессе, ночью 31 января произошёл масштабный пожар.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области, Одесса News

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