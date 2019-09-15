В Одесской области 5-летний мальчик сгорел в cтоге сена

В одном из сёл Болградского района Одесской области 5-летний мальчик, играя, поджёг копну сена и погиб в ней.

Об этом сообщили в Болградском отделении полиции Одесской области.

Трагедия разыгралась следующим образом. По предварительным данным, мальчик играл возле копны сена со своей 7-летней сестрой. При себе он имел зажигалку, с помощью которой, играя, поджигал сено.

Когда произошло возгорание, сестра побежала к матери, которая сразу вызвала пожарных.

«Потушив пожар, спасатели обнаружили среди сена тело мальчика. На место направили следственно-оперативную группу», — говорится в сообщении полиции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии и решают вопрос о возбуждении дела по ч.2 ст.115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса.