В бою за Украину погиб одессит Александр Климов, светлая ему память

17 января во время сражения с российскими оккупантами за город Соледар погиб одессит Александр Климов.

Об этом печальном известии сообщают друзья и коллеги Александра с телеканала Odesa.Live.

“Это был жизнерадостный человек. Всегда готов прийти на помощь. Саша погиб 17 января под Соледаром. Дома остались родные», — сообщил телеоператор Алексей Барановский.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года в городе Березовка Одесской области простились с 46-летним защитником Сергеем Булавенко, погибшим при выполнении боевого задания вблизи Марьянки в Донецкой области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod