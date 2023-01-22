В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Булавенко, светлая ему память

В городе Березовка Одесской области простились с 46-летним защитником Сергеем Булавенко, погибшим при выполнении боевого задания вблизи Марьянки в Донецкой области.

Он был командиром машины взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты, — сообщили в пресс-службе Березовского городского совета.

С первых дней войны Сергей стал на защиту страны. Погиб Герой 31 декабря 2022 года при выполнении боевого задания в результате вражеского танкового обстрела.

Попрощаться с защитником пришли десятки людей.

У погибшего остались мать, жена и дочь.

Как сообщала Одесса News, во время выполнения боевого задания в декабре 2022 года погиб 32-летний воин из Арцизской громады Одесской области Игорь Котович.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Березовский горсовет/Facebook

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