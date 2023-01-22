Дела партизанские: На казарме захватчиков в Мариуполе появилась надпись «Слава ВСУ»

Во временно захваченном Мариуполе на стене казармы, где располагаются российские военные, появилась надпись «Слава ВСУ».

Об этом в Теlegram сообщил советник Мариупольского городского головы Пётр Андрющенко.

«Кальмиусский район. Стена казармы россиян. Мариупольцы напомнили, кого действительно ждёт и кому верит украинский Мариуполь», — написал он, разместив соответствующее фото.

Жители города сопротивляются власти – распространяют наклейки и открытки с украинской символикой, в День Независимости 24 августа в Мариуполе подняли флаг Украины.

Российский оккупант рассказал родственнице, что российские военные в Украине травятся алкоголем. В аудиозаписи перехвата разговора, опубликованной пресс-службой Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram, захватчик признался: » Я не покупаю ничё, а то отравят».

Во временно оккупированном Бердянске партизаны в декабре 2022 года взорвали ЛЭП и подстанцию, питавшие Косу, где дислоцировались захватчики. Эту информацию Бердянского горсовета подтвердила оккупационная «власть».

Благодаря подполью в декабре были уничтожены коллаборанты в Херсонской области, несколько очагов расположения личного состава россиян в Луганской и Донецкой областях.

Такими данными располагает Центр национального сопротивления.

Так, в Скадовске в Херсонской области взорвался автомобиль коллаборанта Виталия Булюка, работавшего заместителем главного гауляйтера региона Владимира Сальдо. Авто предателя взорвали у частного дома Булюка. Он получил ранение и был доставлен в больницу Симферополя. Его водитель погиб на месте.

Кроме борьбы с предателями, подполье активно помогает ВСУ уничтожать врагов, передавая данные об их расположении.

Так, во временно оккупированной Горловке в Донецкой области, благодаря информации от украинского подполья, точечным ударом был уничтожен личный состав врага. По предварительным данным, погибли более 100 захватчиков.

Также известно, что в декабре, благодаря сотрудничеству ВСУ и партизан, в Луганской области уничтожили базу расположения врага. Около 20 оккупантов погибли, из них – шесть офицеров, уничтожены восемь единиц техники, ещё несколько десятков россиян попали в госпиталь с ранениями разной тяжести.

На оккупированных территориях украинские партизаны продолжают распространять национальную символику и открытки и помогать местным жителям.

Активисты в Крыму периодически напоминают оккупантам, кому принадлежит эта территория, продолжая рисовать украинские граффити, распространять листовки, развешивать жёлтые ленты, символизирующие сопротивление оккупантам.

Как сообщает в Telegram движение «Жёлтая лента», «мы напоминаем рашистам, что Крым – это Украина. Всего за последнюю неделю было распространено более 500 листовок, и всё это делали наши активисты… Жители временно оккупированной территории АР Крым – одни из лидеров по активности, что может свидетельствовать о том, что Крым – это Украина, а рашистам пора собирать чемоданы».

В «Жёлтой ленте» отметили, что ежедневно получают через чат-бот заявки на вступление, и призвали крымчан становиться частью движения сопротивления оккупации.

«Печатай плакаты, распространяй по городу, фотографируй и присылай нам через чат-бот «Вместе», – добавили в движении.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года в Симферополе на здании, где размещалось представительство Президента Украины в АРК, наклеили листовки с надписями «Открытие уже скоро. Крым – это Украина».

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