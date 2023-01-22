Скандал в Минобороны: закупки для военных проводили по завышенным ценам

В Украине инициировали проверку Минобороны, чиновники которого обвиняются в закупке продуктов и предоставлении услуг по питанию для военных по завышенным ценам.

Информация об этом будет проверена, а в случае установления такого факта должны отвечать по закону, — заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

«Мы сегодня общаемся на разных уровнях… на эту тему. Сегодня пройдём определённые этапы к аудиту, аудит и будем понимать, точно ли там есть завышение. Если оно есть, то ответственные лица должны понести очень суровое наказание. Я думаю, что так и будет, потому что нельзя допустить, когда во время войны люди откровенно издеваются над обществом», — сказал Подоляк.

Он отметил, что во время войны есть не только герои, но и мародёры, которым «безразлично, что люди умирают, безразлично, что много крови, им безразлично, что мы теряем свой лучший генофонд; они хотят быть миллиардерами».

В то же время, по его словам, всё должно происходить по процедуре.

«Сегодня мы должны пройти определённые экзамены. Один из них – что мы должны всё же провести аудиты, в том числе по этим публикациям относительно завышенных втрое или в четыре раза цен, чем розничные цены… Мы должны провести аудит. Если это отвечает действительности — найти людей, подписывавших на 13 млрд контракты, чётко установить это и провести расследование. И потом с этими людьми конкретно разобраться», — заметил советник главы ОП.

Ранее издание «Зеркало недели» опубликовало материал, согласно которому якобы цены на закупку продовольствия и предоставление услуг по питанию для военных в контракте Минобороны превышают розничные в два-три раза.

В распоряжении автора статьи этого издания Юрия Николова оказалось соглашение Минобороны от 23 декабря 2022 года на услуги организации питания в 2023 году в военных частях, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Общий объём контракта на продукты и обслуживание в шести областях составляет 13,16 млрд грн.

По сравнению со стоимостью аналогичных позиций в сети магазинов «Сильпо» в спальном районе Киева, цены поставщиков Минобороны оказались значительно завышенными.

Так, яйца для армии будут покупаться по 17 грн/шт., тогда как в магазине они сейчас стоят 7 грн/шт. Куриные бёдра – по 120 грн/кг при реальной цене в супермаркете 80 грн/кг, картофель – по 22 грн/кг вместо 9 грн/кг.

Журналист отмечает, что взятые для примера цены в магазине – розничные, оптовые закупки подразумевают ещё более низкую стоимость. Цена приготовления и подачи еды вынесена в отдельную строку соглашения.

«Внимательный читатель заметит, что в договоре речь не только о закупке, но и о предоставлении услуг питания. Может, поэтому и дороже? Нет, если вы погрузитесь в документ, то увидите, что услуги там действительно есть как отдельная статья расходов в 30 млн грн, то есть 0,2% от общей суммы контракта, даже не 2% и точно не два раза», – говорится в статье.

Многомиллиардный контракт с МО подписало ООО «Актив компани». Издание пишет, что уставный капитал фирмы – 1 тыс. грн. При этом в 2021 году предприятию отозвали свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и отчётности.

Перед этим в 2019 году «Актив компани» фигурировало в уголовном производстве Национальной полиции Украины №12019100100003229 за вероятную подделку тендерных документов на поставку мяса для учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов.

Со стороны МО соглашение в декабре подписал директор департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий. По данным, он был фигурантом расследования по делу $580 тыс. при закупке военной амуниции в августе 2022-го, но после обыска ему не выдвинули обвинений.

Редакция Zn.ua сообщила, что Минобороны проигнорировало запросы журналистов на эту тему.

Пока официальная позиция Министерства обороны не обнародована.

Как сообщала Одесса News, ряд СМИ, в частности, «Европейская правда» разразились критикой по поводу назначения Олеси Илащук послом Украины в Болгарии, поскольку она не имеет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.

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