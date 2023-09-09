В Румынии приняли меры по защите своих жителей в случае атак на Измаил и Рени

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии 8 сентября уполномочил минобороны страны принять меры по защите жителей приграничных районов на румынском берегу Дуная в случае воздушных атак на украинские порты Рени и Измаил российскими оккупантами.

Об этом сообщил Digi 24, пишет издание ГОРДОН.

В решении комитета говорится, что жителям тех районов, где существует риск появления «элементов, относящихся к средствам ведения боевых действий, которые используются в конфликте», должны рассылать сообщения об угрозе Ro-Alert.

Кроме того, уездные инспекции по чрезвычайным ситуациям проинструктируют местных жителей, как действовать в угрожающих ситуациях.

Также, согласно принятому решению, в Плауру, Чаталкиой и других населённых пунктах с меньшим количеством жителей будут построены укрытия.

Одесса News информировала, что 4 сентября спикер МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на данные Госпогранслужбы заявил, что во время атаки России в районе измаильского порта Одесской области вражеские дроны упали и сдетонировали на территории Румынии. Минобороны Румынии заявило, что атаки беспилотников «не представляли прямой военной угрозы национальной территории или территориальным водам Румынии».

OSINT-аналитики GeoConfirmed установили место падения и детонации ударного дрона Shahed на территории Румынии и опубликовали их 5 сентября. Тогда 6 сентября в минобороны Румынии подтвердили, что российский беспилотник упал на их территории. Президент страны Клаус Йоханнис после этого потребовал провести «срочное и профессиональное» расследование относительно происхождения фрагментов найденного на территории страны беспилотника. По словам президента, если подтвердится, что это компоненты российского БПЛА, то «такая ситуация будет совершенно неприемлемой и станет серьёзным нарушением сувереитета и территориальной целостности Румынии».

Скриншот: Observator News/YouTube

Фото: Олег Николенко/Facebook

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