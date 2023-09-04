Российские Shahed ночью 4 сентября упали и взорвались на территории Румынии

Сегодня ночью, во время атаки дронов на район Измаильского порта, российские Shahed упали и взорвались на территории Румынии.

Об этом сообщил представитель МИД Украины со ссылкой на информацию от пограничников.

«Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО», — написал Олег Николенко, призвав партнёров помочь Украине усилить ПВО и авиацию ВСУ новыми самолётами.

«Ответственные структуры минобороны в режиме реального времени отслеживали ситуацию, вызванную атаками российских беспилотников, совершёнными минувшей ночью на инфраструктуру морского порта Рени. Атаки беспилотников, совершённые Российской Федерацией, не представляли прямой военной угрозы нашей территории или территориальным водам», – заявили в министерстве обороны Румынии.

Как сообщала Одесса News, российские террористы в ночь на 4 сентября в течение 3,5 часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. 17 дронов сбили наши силы ПВО. В нескольких населённых пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий, возникли пожары на территории гражданских объектов.

В связи с внештатной ситуацией в Одесской области существенно задерживается поезд 54 Одесса-Днепр. Железнодорожники нашли способ возобновить движение безопасно для пассажиров, делается всё для сокращения опоздания.

Фото: Олег Николенко / Facebook

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