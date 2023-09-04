Одесситы продолжают митинговать против неактуальных расходов из бюджетного фонда

В Одессе с прошлого понедельника проходят акции протеста возле здания городского совета.

Они начались с акции, которую основатель благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова анонсировала как одиночный пикет, однако с каждым днём к её участникам присоединяется всё больше одесситов, передаёт Одесса News.

Митинги не прекращались даже в День города под стенами Одесской мэрии, в котором приняли участие более 300 человек.

Одесситы выступают против выделения из местного бюджета средств на ремонты фасадов, дорог в то время, когда в стране идут военные действия, и эти деньги пригодились бы для ВСУ.

Участники акции скандируют «Ганьба», «В первую очередь – ВСУ», «Гена, выходи», обращаясь к мэру Геннадию Труханову с призывом объяснить решение властей. Однако, участники митинга 2 сентября отмечают, что и Труханов, и глава ООГА Кипер, и председатель облсовета Диденко прошли мимо них в каких-то 50 метрах, не обращая внимания на митингующих.

«Я пришла на акцию протеста потому, что считаю, что деньги города тратятся нецелесообразно. Наши налоги используются не по назначению. Сейчас идёт война. Деньги нужны там. Не только на оружие, но и медицину. На скорые, на рефрижераторы. Дороги мы можем отремонтировать после Победы», – сказала одесситка Ирина Орлянская.

Её сын Артём служил в разведывательной группе, погиб 13 августа.

Волонтёр Екатерина Ножевникова говорит, что «мы не призываем менять власть. А призываем их вспомнить, что они люди, которых мы выбрали и предоставили им инструмент помогать тем, кто отдаёт за нас и их свои жизни. Мы не говорим только об ВСУ, хотя, конечно, они больше всего. Сейчас у нашей страны самое большое количество инвалидов в мире. Мы должны уже сейчас думать о них. Если вы хотите вернуть их в общество, открывайте реабилитационные центры», – заявила Ножевникова.

Также волонтёр рассказала, что увидела обнародованный тендер на 6 млн грн на закупку деревьев в Одессе.

«Я хочу, чтобы наш город был зелёным. Но 6 млн – это тысячи дронов, это десятки тысяч турникетов, без которых ежедневно гибнут ребята», — отметила Ножевникова.

Митингующие также выступают против выделения 106 млн грн на ремонт здания Киевского райсуда Одессы, 31 млн грн. на ремонт Театра юного зрителя.

Ножевникова обнародовала открытое обращение, в котором призвала «приоритизировать бюджетные расходы в бюджетах всех уровней, секвестрировать бюджеты и по максимуму срочно направить высвободившиеся из некритических статей расходов средства на нужды сил обороны».

«Для меня именно сегодня Одесса стала действительно украинским городом. Город, который, несмотря на все многолетние претензии, что этот город думает только о деньгах, что этот город ждёт врага, что это город, где нет уже тех, кто умеет оказать сопротивление, оказался самым смелым. Именно Одесса вышла первой из всех городов Украины и сказала «нет». Мы не позволим вам тратить даже копейку на не первоочередные расходы во время войны. И мы не позволим вам издеваться над нашими защитниками и над нами. Город, который вышел с призывом не против власти, а к власти – прекратить нелепые тендеры и вспомнить, что у нас всех только одна страна. И от действий каждого сейчас зависит судьба страны», – добавила она.

Ножевникова заявила, что в случае, если власти не отреагируют, новая акция состоится 9 сентября.

Фото: Укринформ, Зелёный лист

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy