Акция протеста в Одессе: Деньги на ВСУ, а не на ремонты

В Одессе в понедельник, 28 августа, под зданием горсовета прошёл митинг против ремонта Киевского райсуда за бюджетные средства.

Как сообщает Укринформ, на акцию собралось более 50 одесситов.

Глава фонда «Корпорация монстров» волонтёр Екатерина Ножевникова анонсировала на прошлой неделе одиночный пикет под стенами мэрии, но к ней присоединились другие одесситы.

«Когда мы увидели, что происходит, то пришли с вопросами. Их реакция – это пощёчина. В своём выступлении помощник мэра сказал, что они беспокоятся об условиях, в которых будут содержаться задержанные. Но как можно не беспокоиться об условиях, в которых сейчас находятся наши защитники? У них не хватает дронов, автомобилей, турникетов. Каждый день мы получаем множество запросов. Ни один фонд, ни одна волонтёрская организация не может закрыть все эти потребности. Это можно делать только государственным финансированием», — сказала Ножевникова.

Она отметила, что дело не только в этом тендере в Одессе. Аналогичная ситуация по всей Украине.

«Да, дороги надо ремонтировать, но те, которые нужны для передвижения военных. А когда переводится асфальт в центре города вдали от фронта, когда идёт ремонт суда – у меня вопрос: для кого вы их готовите? Чтобы мы сидели в этих камерах, когда придёт Россия? На днях вышел ещё один тендер – о ремонте фасада ТЮЗа. Это не поддержка культуры во время войны. Когда артисты получают нищенскую зарплату, средства уходят на ремонт фасада. Парню, который сейчас под Донецком, этот фасад не поможет остановить танк и не поможет наложить турникет на оторванную концовку или вывезти собратьев с поля боя, потому что не хватает автомобилей», — отметила Ножевникова.

Также волонтёр отметила, что общественность не видит отчётов, на что конкретно мэрия тратит средства, которые, по словам чиновников, выделяются для ВСУ. Если сегодняшняя мирная акция не даст результатов, Ножевникова намерена выходить с протестом в здание мэрии каждое утро.

Волонтёр Яна Титаренко также считает, что сейчас в Украине должен быть единственный приоритет финансирования — это ВСУ.

«Если мы будем рассчитывать только на помощь людей, мы затянем эту войну на долгие годы. Это миф об экономическом фронте. Фронт у нас один. Фронт там, где военные. Перекладка асфальта меня не защитит. Меня защитят военные. Мы должны тянуть жилы из народа, пока наши власть имущие будут ремонтировать суды и перекладывать асфальт?», – заявила она.

Для справки. Решение о выделении средств на ремонт Киевского райсуда Одессы депутаты горсовета согласовали во время внеочередной сессии 25 августа. Несмотря на протесты части избранников, большинство проголосовало за соответствующие изменения в бюджет города. После голосования фракции «Европейская солидарность» и «Слуга народа» обратились с призывом к мэру Одессы Геннадию Труханову не допустить финансирования ремонта и перевести средства на нужды ВСУ. Но, по словам и. о. директора юридического департамента мэрии Татьяны Жилкиной, такие решения не входят в полномочия городского головы, ведь отменить тендер может только заказчик.

Речь идёт о тендере на ремонт здания Киевского райсуда Одессы, который провело городское управление капитального строительства. За 106 миллионов грн подрядчик возведёт трёхэтажную достройку, в которой должно быть помещение для конвоированных. Победитель тендера — фирма «Ремонтно-строительный участок «Одесгоснаб». По данным YouControl, конечным бенефициаром компании является Александр Фридман. Компания существует с 1998 года.

Позже в горсовете объяснили, что из городского бюджета на ремонт здания Киевского райсуда выделено не 106 млн. грн., а 10 млн. грн. «106 млн грн – это стоимость всего проекта, который начат ещё до войны, с несколькими составляющими, большинство из которых сейчас не ко времени и не планируется к реализации», – заявил заместитель Одесского городского головы Александр Филатов. Эти 10 млн грн пойдут на строительство пристройки помещения Киевского райсуда для пребывания задержанных и сопровождающих их правоохранителей.

Благотворительный фонд «Корпорация монстров» сейчас оказывает помощь ВСУ – закупает беспилотники, генераторы, бинокли, наушники, старлинки, бронежилеты, шлемы, одежду – всё, что нужно защитникам. Только в июле фонд оказал помощь почти на 15 млн гривен. С начала же полномасштабного вторжения эта сумма составляет 285 млн. гривен.

Как сообщала Одесса News, в канун Дня Независимости Украины мэр Одессы Геннадий Труханов приехал к военнослужащим 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского и передал им квадрокоптеры.

Фото: Укринформ

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