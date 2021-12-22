Возле границ Украины находятся 143,5 тысячи российских военных

У границ Украины на расстоянии 200 км находится 122 тысячи российских военных, на расстоянии 400 км – 143,5 тысячи.

Как сообщает Укринформ, об этом в ходе брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«То, что касается непосредственно численности войск… На сегодняшний день то, что мы видим, это 122 тысячи находится на 200 км и 143 тыс. 500 военных Российской Федерации – на расстоянии 400 км в этом радиусе от нашей границы», – сообщил Данилов.

Он в очередной раз отметил, что ситуация с 2014 года у границ никогда не была спокойной, но Президент и высшее военное руководство страны ситуацию держит на контроле.

«Мы понимаем, что там происходит, и в случае обострения, — это не может произойти мгновенно, условно говоря сегодня на сегодня, для этого нужно готовиться, — всё это мы отслеживаем», — заверил секретарь Совбеза.

Данилов также напомнил, что с 1 января 2022 года вступает в силу закон «Об основах национального сопротивления», который позволит усилить обороноспособность страны.

«У нас дополнительно появляются ресурсы, и территориальная оборона, при необходимости, даст обязательно отпор агрессору. Оружие нужно держать смазанным. Желательно им не пользоваться, но при необходимости все граждане знают, что нужно делать», — подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщала Одесса News, Госдепартамент США рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Украину из-за COVID-19 и ужесточения угроз со стороны России.

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