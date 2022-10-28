Враг усиливает свою группировку на правобережной части Херсонской области

Отмечается усиление группировки врага на правобережной части временно занятой территории Херсонской области мобилизованными военнослужащими численностью до 1000 человек. Их расселяют в жилищах местных жителей, покинувших эти территории.

Об этом по состоянию на 6 утра 28 октября сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, в то же время не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток противник нанёс пятнадцать авиационных и один ракетный удар, совершил более сорока обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этого пострадали населённые пункты Белогорка, Новая Каменка, Новогреднево Херсонской области.

Всего на южнобугском направлении от огневого поражения потерпели районы 20 населённых пунктов, что рядом с линией столкновения.

На временно занятой территории Херсонской области отмечена доставка в лечебные учреждения около 100 раненых оккупантов. Командование российских оккупационных войск, во избежание панических настроений среди личного состава, всеми путями пытается скрыть реальные потери военнослужащих.

Продолжается так называемая эвакуация с временно занятой территории Херсонской области. Значительное внимание уделяется вывозу медоборудования и имущества, как говорят оккупанты, национализированных предприятий. Так, из населённого пункта Белозерка оборудование местной больницы вывозится в города Скадовск и Геническ.

По словам руководителя Объединённого координационного пресс-центра Сил охраны и обороны «Юг» Натальи Гуменюк в эфире телемарафона, российские захватчики разрабатывают несколько разных сценариев, как может развиваться дальше ход событий на юге.

«На самом деле их там настолько много, что они могут расслаиваться, как говорится, на несколько эпизодов. Так и происходит, что они могут оставить определённые силы, чтобы удерживать правый берег. Но то, что они готовятся к обороне левого берега – это тоже достаточно красноречиво. То, что они пытаются вложить в сознание остающихся там граждан и мирового сообщества подготовку к уличным боям – это также одна из характеристик их поведения, их дальнейшей операции, дальнейшего развития событий», – подчеркнула Гуменюк.

Она отметила, что Силы охраны и обороны Юга готовы к разного рода провокациям со стороны врага.

«Мы готовы к разного рода провокации. То они пытались обвинять ВСУ, заранее, то в подрыве ГЭС, то в подрыве «грязной бомбы». То есть они постоянно какие-то инсинуации пытаются вбрасывать, для того, чтобы создать вот это отвлечение от настоящих процессов. Но мы наблюдаем за ними пристально, мы видим и понимаем, что происходит. У них определённая сумятица своя есть, поскольку они разрабатывают и прокручивают сейчас несколько разных сценариев, как может развиваться дальше ход событий», – отметила Гуменюк.

Оккупационную администрацию Херсонской области россияне перенесли на левый берег Днепра, сообщает Центр национального сопротивления.

«Враг активно готовит город к уличным боям и перевозит свои фейковые учреждения на левый берег. В то же время, коллаборанты вывезли свои семьи в Крым под предлогом «эвакуации из-за обстрелов ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом, правый берег города остался без коллаборантов и гауляйтеров. Теперь на правом берегу остались только оккупационные войска и местные жители.

Центр национального сопротивления призывает местных по возможности покинуть город и выехать на подконтрольную Киеву территорию, чтобы не становиться заложниками врага.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов не исключает, что российские войска во время эвакуации из Херсонщины способны устроить там теракты с подрывом жилых домов.

«Учитывая отсутствие у «второй армии мира» какой-либо гуманности, соблюдения международных конвенций, а также патологическую ложь всех кремлёвских политиков и пропагандистов, противник может принять «непростые решения». Наиболее вероятно, что во время отступления противник может прибегнуть к проведению серии терактов с подрывом жилых массивов, превращению временно оккупированных территорий в выжженную землю с нанесением критического ущерба инфраструктуре Украины», — сказал Громов.

Руководитель Херсонской облвоенадминистрации Ярослав Янушевич просит жителей временно оккупированной области игнорировать призывы российских захватчиков о так называемой эвакуации. По его словам, враг хочет взять херсонцев в заложники и использовать их как живой щит.

Как сообщала Одесса News, оккупанты, убегая на левый берег Днепра, грабят Херсон: вывозят всё ценное, в том числе историческое и культурное наследие украинцев.

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