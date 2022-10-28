В бою за Украину погиб житель Одесской области Геннадий Кудряшов, светлая память

На русско-украинской войне погиб уроженец Одесской области Геннадий Кудряшов.
Об этом сообщила Авангардовская территориальная громада Одесской области.
Старший солдат Геннадий Кудряшов, заместитель командира боевой машины – наводчик оператора Механизированного батальона 24-й Отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ – на войну пошёл добровольцем. Погиб возле села Белогорка Херсонской области 10 октября.
Жители Громады встречали погибшего Героя живым коридором.
Ему навсегда останется 36 лет.
Защитника похоронили 19 октября в селе Новая Долина Авангардовской громады.
Как сообщала Одесса News, на фронте российско-украинской войны погиб житель села Старостино Раздельнянской территориальной громады Одесской области Виктор Скрипник.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Авангардовская тергромада/Facebook
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