404-й день войны:  Россия продолжает безуспешно атаковать Бахмут

Идут 404-е сутки широкомасштабного вторжения Росси в Украину, враг продолжает безуспешные атаки на восточном направлении.

Сильные бои продолжаются за Бахмут и его окрестности. Российские оккупанты накануне продолжили ограниченные наземные атаки на линии Сватово – Кременная в Луганской области, — говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 2 апреля.

По мнению американских экспертов, российские пропагандисты в очередной раз заявили, якобы войска РФ «достигли незначительных успехов» к северо-западу от Кременной.

«Российские силы, вероятно, захватили завод АЗОМ (Артёмовский завод обработки металлов) на севере Бахмута. 2 апреля украинские силы нанесли ракетный удар по заводу», – указали аналитики.

Эксперты добавили, что 2 апреля российские войска также продолжали наносить удары по линии Авдеевка – Донецк.

После российского обстрела в Константиновке Донецкой области

Ссылаясь на слова руководителя объединённого пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашкивского, эксперты подчеркнули, что оккупанты отступили с неустановленных позиций на Донецком направлении.

Тем временем Силы обороны Украины нанесли удар с HIMARS по железнодорожному депо в Мелитополе на Запорожье. Отмечается, что это уже третий удар по временно оккупированному городу за последнюю неделю.

Министерство обороны Великобритании оценило, что значительная часть из 200 000 потерь живой силы РФ в Украине связана с плохой дисциплиной и обучением вне боевых действий, в том числе из-за чрезмерного употребления алкоголя и неправильного обращения со стрелковым оружием.

По информации Генштаба ВСУ состоянием н 6 утра 3 апреля, украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 6 других важных объектов врага.

