В бою за Украину погиб житель Одесской области Михаил Павлов, светлая ему память

4 марта во время выполнения боевого задания в районе Бахмута погиб 29-летний защитник Украины Михаил Павлов, житель села Павловка Одесской области.

Об этом сообщил в Facebook Павловский сельский совет Болградского района Одесской области.

«К сожалению, Украина потеряла ещё одного патриота и своего защитника. Горько, что сегодня лучшие из лучших отдают жизни ради того, чтобы мы имели мирное небо над головой. Пусть доброе, светлое воспоминание о погибшем защитнике навсегда останется в памяти родных, друзей, всех, кто знал его, любил и уважал», – говорится в сообщении громады.

Прощание с бойцом прошло 11 марта в селе Павловка со всеми воинскими почестями.

Как сообщала Одесса News, 10 марта в Одессе простились с двумя защитниками Украины, погибшими при обороне Донецкой области — старшим солдатом, снайпером 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Тимофеем Гольцером и старшим матросом, водителем зенитно-ракетного взвода 35-й отдельной механизированной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского Алексеем Смолиным.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Павловский сельсовет/Facebook

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