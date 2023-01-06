США передадут Украине БМП M2 Bradley -«убийцу танков»

Президент США Джо Байден 5 января провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, во время которого он он сообщил своему немецкому партнёру, что США намерены поставить Украине боевые машины пехоты Bradley.

Об этом сообщается на сайте Белого дома, пишет издание «Гордон».

Отмечается, что Байден и Шольц выразили «общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине до тех пор, пока это необходимо».

«С этой целью США намерены поставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия намерена предоставить Украине боевые машины пехоты Marder. Обе страны планируют обучить украинские силы работе с соответствующими системами», – говорится в сообщении.

«Bradley» — это не танк, а «убийца танков», — считает пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер, информирует Telegram-канал «Оперативный ВСУ».

«Предоставленные Соединёнными Штатами Америки БМП Bradley и ПВО Patriot в ближайшее время принесут Украине преимущество на поле боя. Бронетехника будет транспортировать механизированную пехоту в бой для поддержки как наступательных, так и оборонных операций, обеспечивая надлежащий уровень огневой мощи и брони Украины, которая продолжает защищать и отвоёвывать свои земли», — добавил Пэт Райдер.

Как сообщала Одесса News, по поручению правительства Вооружённые силы Норвегии отправили в Украину 10 000 артиллерийских снарядов. Снаряжение уже в Украине.

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