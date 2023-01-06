Дела фронтовые: за прошедший боевой день сбиты самолёт Су-25 и вертолёт Ми-8 врага

В 316-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину наши защитники сбили вражеский самолёт Су-25 и вертолёт Ми-8.

Об этом в оперативной информации по состоянию на 06.00 6 января сообщил спикер Генерального Штаба Вооружённых Сил Украины Александр Штупун.

Отмечается, что авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 05.01.2023

Также в течение последних суток наши подразделения ракетных войск и артиллерии произвели огневое поражение 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Как сообщала Одесса News, 4 января на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолёт Ка-52 и беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

На главном фото пилот Воздушных Сил ВСУ.

Фото: Генштаб, ОК «Юг», Командование Воздушных Сил ВСУ/Facebook

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