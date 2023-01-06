Сегодня у христиан восточного обряда Сочельник

Сочельник — один из самых торжественных христианских праздников. Его отмечают в канун Рождества.

Этот день — последний день Рождественского поста. Поэтому и блюда должны быть постными. Считается, что на столе должно быть 12 постных блюд, в честь 12-ти учеников Христа. Употреблять скоромное, то есть мясо, рыбу, молочные продукты, можно с началом Рождества — 7 января.

В разных регионах Украины были в этих обычаях некоторые различия, но везде с Сочельником связан обряд приготовления первой кутьи. Её называли Богатой, поскольку, кроме неё, готовили ещё одиннадцать постных блюд, среди которых обязательно должны быть борщ, рыба, грибы, пироги с фасолью и капустой, картофель и узвар.

Кутья считалась основной пищей, поэтому с ней связано немало обрядов. После её приготовления, вынув горшок, смотрели: если зёрна поднялись через венчик — на благосостояние, а запали — плохое знамение. К сваренным зёрнам добавляли мёд, но помнили известную пословицу: «Не передай кутье мёду». В некоторых регионах заправляли толчёным маком, грецкими орехами и другими вкусными приправами.

Только на небосклоне появлялась первая предвечерняя звезда, всей семьёй садились за богатый стол. Первым, как и положено, занимал место хозяин, а за ним другие члены семьи. Во время праздничного ужина старались не выходить из-за стола и разговаривать потихоньку. Встав, глава семейства предлагал помянуть покойников и пригласить их на Сочельник. Считалось, что именно в это время все близкие и дальние родственники должны прийти в дом, затем освобождали для них места на скамьях и стульчиках, ставили блюда и клали ложки.

В Украине до сих пор не утратила своей актуальности прекрасная традиция колядования, когда дети ходят по домам, поют рождественские песни-колядки, желая хозяевам благополучия.

Сегодня, 6 января, в 17:00 начнётся Праздничное Рождественское Всенощное бдение в Свято-Успенском кафедральном соборе г. Одессы, что на Преображенской, 70, а 7 января, в Рождество Христово, в 9:00 – Праздничная Божественная литургия в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г.Одессы на Соборной площади, 3.

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