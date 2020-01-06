Сегодня у христиан восточного обряда Сочельник

Сочельник — один из самых торжественных христианских праздников. Его отмечают в канун Рождества.

Этот день — последний день Рождественского поста. Поэтому и блюда должны быть постными. Считается, что на столе должно быть 12 постных блюд, в честь 12-ти учеников Христа. Употреблять скоромное, то есть мясо, рыбу, молочные продукты, можно с началом Рождества — 7 января.

В разных регионах Украины были в этих обычаях некоторые различия, но везде с Сочельником связан обряд приготовления первой кутьи. Её называли Богатой, поскольку, кроме неё, готовили ещё одиннадцать постных блюд, среди которых обязательно должны быть борщ, рыба, грибы, пироги с фасолью и капустой, картофель и узвар.

Кутья считалась основной пищей, поэтому с ней связано немало обрядов. После её приготовления, вынув горшок, смотрели: если зерна поднялись через венчик — на благосостояние, а запали — плохое знамение. К сваренным зернам добавляли мёд, но помнили известную пословицу: «Не передай кутье мёду». В некоторых регионах заправляли толчёным маком, грецкими орехами и другими вкусными приправами.

Только на небосклоне появлялась первая предвечерняя звезда, всей семьёй садились за богатый стол. Первым, как и положено, занимал место хозяин, а за ним другие члены семьи. Во время праздничного ужина старались не выходить из-за стола и разговаривать потихоньку. Встав, глава семейства предлагал помянуть покойников и пригласить их на Сочельник. Считалось, что именно в это время все близкие и дальние родственники должны прийти в дом, затем освобождали для них места на скамьях и стульчиках, ставили блюда и клали ложки.

В Украине до сих пор не утратила своей актуальности прекрасная традиция колядования, когда дети ходят по домам, поют рождественские песни-колядки, желая хозяевам благополучия.

В своём Рождественском поздравлении Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел сказал:

«В эти святые дни важно помнить о той ценности, которую представляет крепкая семья. Не случайно святитель Григорий Богослов говорит, что творцом брака является Сам Бог. Именно в семье ребёнок познаёт важные нравственные ценности, учится любить и прощать. Поэтому христиане старших поколений, помня слова апостола Павла, должны стремиться передать своим детям и внукам самое ценное – веру Христову и любовь к своей семье, своей Церкви и Отчизне, всегда молиться о своих чадах, потому что молитвы родителей – это крепкий и надёжный фундамент благополучия их детей».

Сегодня в Одессе в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г.Шевченко состоится фестиваль «Щедрое Рождество». Гостей ожидают рождественские поздравления, праздничные выступления творческих коллективов и интересные конкурсы. Начало – в 11:00.

7 января с 14:00 в Ротонде Городского сада Одессы начнётся традиционный открытый фольклорный фестиваль «Рождество на Дерибасовской». В рамках фестиваля запланированы конкурс колядок, праздничный концерт, ярмарка изделий народных умельцев Украины, бесплатное угощение кутьёй, конкурс на лучший калач с дегустацией, игры и развлечения.

Фото: Православная Одесса