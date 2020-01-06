В Голливуде прошла 77 церемония кинофестиваля «Золотой глобус»

На сцене отеля “Beverly Hilton” в Голливуде стартовала 77 церемония вручения кинопремии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус».

Как сообщает Укринформ, премия вручается в 25 номинациях, причём 14 из них определяют лучших в сфере кино, остальные 11 – на телевизионном экране.

Кинопремия «Золотой глобус» считается одной из самых престижных в сфере кино и телевидения, в то же время, у неё свои особенности в плане организации, — говорится в сообщении. Например, в отличие от «Оскара», награды получают также и сериалы.

Традиционно, премия «Золотой глобус» присуждается с 1942 года по результатам голосований аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов.

Рене Зеллвегер и Оливия Колман признаны лучшими актрисами драматических жанров 2019 года.

Рене Зеллвегер была награждена за роль в фильме «Джуди», а Оливия Колман – за мастерское перевоплощение в сериале «Корона».

Лента Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде” получила победу в номинации «Лучший комедийный или музыкальный фильм».

Голливудская ассоциация иностранной прессы отдала победу в номинации «Лучшая мужская роль в полноформатной комедии или мюзикле» исполнителю главной роли в фильме «Рокетмен» Тарону Эджертону, на которую также претендовали Дэниел Крейг (“Достать ножи”), Леонардо ДиКаприо (“Однажды в Голливуде”), Эдди Мерфи (“Меня зовут Долемайт”) и Роман Гриффин Дейвис (“Кролик Джоджо”).



Музыка к фильму «Джокер» признана лучшей в 2019 году.

Англо-американский мини-сериал “Чернобыль” получил “Золотой глобус” в номинации «Лучший мини-сериал или телефильм».

«Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссёр полнометражной ленты» вручили Сэму Мендесу — 54-летнему британскому режиссёру за работу «1917».

Золотая статуэтка в категории «Лучшая женская роль второго плана в полнометражном фильме» присуждена Лоре Дерн за игру в фильме «Брачная история», а Патриция Аркетт получила премию в номинации «Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме» за исполнение роли в “Притворстве”.

Британский телесериал “Дрянь” о жизни молодой женщины в современном Лондоне выиграл «Золотой Глобус» в номинации «Лучший сериал (мюзикл/комедия)”.

Мультфильм «Мистер Линк: Потерянное звено эволюции» получил «Золотой глобус» в категории «Лучший анимационный фильм».

Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пона Джун Хо стал победителем в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Сатирический комедийно-драматический телесериал о непростых отношениях в семье американских медиамагнатов “Наследники” выиграл «Золотой Глобус» в номинации «Лучший драматический сериал».

В категории “Лучший актёр мини-сериала или фильма для ТВ” победил Рассел Кроу за игру в мини-сериале “Самый громкий голос”, который рассказывает о Роджере Айлзе и созданном им телеканале “Fox News”.

В то же время Рами Юссеф получил премию в номинации «Лучший актёр в телесериале (комедия/мюзикл)” за исполнение роли в многосерийном “Рами”.