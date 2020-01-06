Одесский аэропорт за 2019 год обслужил 1,69 млн пассажиров

Одесский аэропорт установил собственный рекорд по перевозке пассажиров -в 2019 году обслужил 1,69 млн пассажиров.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Одесса», в 2018 году этот показатель был ниже на 17,1%.

«Этот год для аэропорта был насыщен событиями. Мы открыли новый терминал на вылет, расширили нашу географию полётов, начали несколько социокультурных проектов и установили рекорд по пассажиропотоку: в 2019 году аэропорт обслужил 1 694 022 (+17,1%) пассажиров!», — говорится в сообщении.

Кстати. Самолёты из Одессы летают в 35 направлениях. В 2019 году городской аэропорт осуществил 7 248 рейсов. С 15 января 2020 года все авиакомпании в одесском аэропорту начнут работать в новом терминале. Начатая в 2017 году реконструкция взлётно-посадочной полосы продолжится и в 2020 году. За это время планируют завершить работы и ввести в эксплуатацию перрон, две соединительные дорожки, полосы и навигацию. Заработать они должны уже осенью 2020 года.

Как сообщала Одесса News, в канун нового года в аэропорту «Одесса» открылись новый магазин гаджетов «Цитрус» и первый магазин беспошлинной торговли.