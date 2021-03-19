СБУ снова задержало контрабанду по дороге в Одессу

Сотрудники Службы Безопасности Украины обнаружили 100 тысяч пачек сигарет ориентировочной стоимостью более 3-х миллионов гривен.

Оперативники установили, что организаторы схемы доставляли на территорию Украины табачные изделия авиационными рейсами из страны Персидского залива. Партии сигарет скрывали от таможенного контроля и импортировали под видом потребительских товаров.

Сейчас в рамках уголовного производства устанавливаются все лица, причастные к противоправной сделки, решается вопрос о наложении ареста на ввезенную контрабанду.

Продолжается досудебное расследование.



Фото: Служба Безопасности Украины

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