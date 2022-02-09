В Черноморском порту у гражданина Турции обнаружили старинные монеты и банкноты

В Черноморском порту пограничники пресекли попытку перемещения через государственную границу предметов, вероятно, имеющих культурную ценность.

Как сообщает Госпогранслужба, старинные предметы охранники границы обнаружили во время совместного с таможенниками осмотра легковика «Mercedes».

Отмечается, что в багажном отделении автомобиля пограничники обнаружили 11 банкнот разных стран, выпущенные в период с 1818 по 1947 год, а также монеты 1814, 1819, 1833, 1866 годов выпуска.

«Незаконно вывезти предметы, имеющие признаки культурных ценностей, пытался водитель автомобиля, гражданин Турции. Он направлялся домой на одном из паромов», — говорится в сообщении.

Находки изъяты и переданы на проведение экспертизы, которая определит их историческую и культурную ценность.

Как сообщала Одесса News, в январе 2022 года в паромном пункте пропуска «Орловка» сотрудники таможни обнаружили старинные ценные монеты, которые тайком пыталась вывезти из страны гражданка Украины.

Фото: Госпогранслужба

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod