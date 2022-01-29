Измаильские пограничники не дали вывезти из страны старинные монеты

В паромном пункте пропуска «Орловка» сотрудники таможни обнаружили ценные монеты двух империй.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что вывезти тайком старинные монеты из страны гражданке Украины помешали пограничники Измаильского отряда вместе с таможенниками.

«2 копейки Российской империи, отпечатанные в 1812 году и 12 монет Британской империи, датированных 1903 — 1948 годами, украинка пыталась провезти через государственную границу, спрятав их в пластиковых банках из-под морепродуктов в своём автомобиле», — говорится в сообщении.

Сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил. Старинные монеты изъяты для проведения экспертизы культурных ценностей.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2021 года предметы, которые могут иметь культурную и историческую ценность, обнаружили в этом же пункте пропуска — старинные барометр, картины, денежные банкноты, книги, медали и орден.

Фото: Госпогранслужба

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