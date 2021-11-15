В руки измаильских пограничников попался любитель старины

Предметы, которые могут иметь культурную и историческую ценность, обнаружили пограничники Измаильского отряда совместно с представителями таможни в паромном пункте пропуска «Орловка».

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Предметы нашли при осмотре микроавтобуса «Mercedes», за рулём которого находился 59-летний гражданин Украины, выезжавший из страны..

Среди обнаруженного — барометр с надписью «анероидный барометръ», 3 картины с признаками старины и неразборчивой подписью автора, 7 денежных банкнот различных номиналов 1898-1919 годов, 6 книг писателей Некрасова Н.А. (1899 г.), Гоголя Н.В. (1902 и 1935), Островского А.Н. (1933 г.), Чехова А.П. (1933) и Пушкина А.С. (1937г.) и 5 медалей и орден с удостоверениями.

По данному факту пограничники направили сообщение в УСБУ в Одесской области по признакам преступления, предусмотренного ст.201 «Контрабанда» Уголовного кодекса Украины, а представителями таможни составлен протокол по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Сейчас все вещи изъяты и отправлены на экспертизу.

Как сообщала Одесса News, в октябре Белгород-Днестровский отряд пограничников на границе с Молдовой обнаружил более 300 драгоценных камней.

Фото: Госпогранслужба

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