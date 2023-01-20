Силы обороны юга уничтожили очередную морскую мину, которую шторм вынес на пляж

В результате штормовой погоды на один из пляжей Одесской области волнами вынесло вражескую мину.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что местные жители, обнаружившие опасную находку, немедленно известили ближайшее пограничное подразделение.

В рамках взаимодействия были привлечены специалисты специального подразделения ВМС ВС Украины, которые обезвредили и ликвидировали мину путём контролируемого подрыва», — говорится в сообщении.

Пограничники напоминают, что Черноморское побережье и прибрежные воды остаются линией обороны, зоной опасности, поэтому «не игнорируйте ограничение военного положения, берегите себя, держитесь подальше от опасных зон и объектов. Об их обнаружении информируйте компетентные органы, не подвергайте себя опасности».

Как сообщала Одесса News, специалисты группы разминирования Военно-морских сил ВСУ 4 января успешно ликвидировали противокорабельную мину недалеко от одного из пляжей Одесской области.

Фото: Госпогранслужба

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