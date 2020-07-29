Суд разрешил «Гефесту» застраивать одесское побережье

29 июля коллегия судей Пятого апелляционного административного суда рассмотрела апелляционную жалобу ООО «Калипсо-2007» (Бенефициар — БК «Гефест») на постановление об обеспечении иска одесской общественной организации «Спільна мета», которым активисты требовали запрета проведения строительных работ на 13-й ст. Большого Фонтана.

Ранее окружной админсуд запретил любым лицам вести на 13-й ст. Б. Фонтана (пляж «Курортный») любые строительные работы до вступления в законную силу Постановления по административному делу.

БК «Гефест» пытался вернуть себе право на уничтожение рекреационных земель в пляжной зоне.

Коллегия судей отменила решение об обеспечении иска, которую ранее принял окружной административный суд, и разрешила застройщику продолжать строительство.

«Это очередной день позора для правосудия, но, зная возможности БК «Гефест», мы не удивлены», — написали активисты «Спільної мети» на странице организации в Facebook.

Как сообщала Одесса News, 9 июля в Одессе, на пешеходном переходе под офисом ОО «Спільна мета» на площади 10 апреля было совершено нападение на руководителя этой общественной организации Владимира Савченко. Его жестоко побили. Нападавший — 29-летний уроженец Днепропетровской области — был задержан.

17 июля Приморским райсудом в Одессе избрана мера пресечения подозреваемому в нападении на Владимира Савченко в виде содержания под стражей на 60 суток.

Савченко и возглавляемая им общественная организация активно противодействуют незаконной застройке побережья.