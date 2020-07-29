Одесскому расчленителю неймётся: заявил об отводе коллегии апелляционного суда

Осуждённый за жестокое убийство арестант из следственного изолятора Одессы Василий Чемериз заявил об отводе коллегии Одесского апелляционного суда.

Как сообщает ТАЙМЕР, Чемериз пытается обжаловать пожизненный приговор, который отбывает уже больше года.

Отмечается, что на судебном заседании 29 июля осуждённый заявил: к совершённому им убийству и расчленению сотрудницы СИЗО Алёны Порошенко причастны руководство и персонал данного пенитенциарного учреждения, при этом, все замешанные в этом «уже откупились». Он добавил, что по указанной причине не доверяет одесским судьям и просит передать его дело в Киев.

Чемериз заявил также, что вынужден был пойти на преступление, так как ему и его родным — матери и сестре — угрожали из администрации СИЗО, чего не взяли во внимание в Малиновском суде. Также осуждённый утверждает, что приговор этой инстанции выносился присяжными без приведения к присяге. По убеждению Чемериза, отбывать наказание вместе с ним должны и сотрудники изолятора.



В итоге приговор Малиновского райсуда был оставлен без изменений. Теперь сторона защиты может обжаловать решение апелляционной инстанции в Верховном суде Украины.

Как сообщала Одесса News, приговор по делу Василия Чемериза был вынесен Малиновским районным судом 17 мая прошлого года.

Решение о пожизненном заключении принимала коллегия из двух профессиональных судей и трёх присяжных. Они учли жестокий характер преступления, раннюю судимость Чемериза за тяжкие преступления. Сам же обвиняемый факта убийства не отрицал, однако утверждал, что пошёл на это зверское деяние под принуждением: убить молодую работницу изолятора его якобы под угрозой смерти заставили криминальные авторитеты, таким образом рассчитывавшие добиться увольнения начальника СИЗО.

Суд утверждения Чемериза счёл неправдоподобными и отказался рассматривать их в качестве смягчающего обстоятельства. При этом в феврале этого года тот же суд оправдал экс-начальника СИЗО Вячеслава Коваля, при котором в августе 2017 года и произошло убийство женщины.

Фото: Пушкинская, Таймер