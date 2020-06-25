Резонансное дело: расчленитель из Одесского СИЗО пытается обжаловать приговор

Осуждённый за жестокое убийство арестант следственного изолятора Одессы 39-летний Василий Чемериз пытается через год после вынесения приговора обжаловать его.

Как сообщает «Пушкинская», адвокат приговорённого к пожизненному сроку Сергей Потопальский обратился от имени своего клиента в апелляционную инстанцию.

Отмечается, что двое судей из трёх (Александр Джулай и Александр Толкаченко) от рассмотрения нового дела по Чемеризу уже отказались, поскольку привлекались к процессу над Чемеризом на стадии досудебного расследования. Суд эту позицию учёл и назначил повторное распределение судей.

Судебное заседание запланировано на 10:00 29 июля.

Как информировала Одесса News, 17 мая 2019 года Малиновский районный суд Одессы приговорил Василия Чемериза к пожизненному заключению за убийство с последующим расчленением тела работницы одесского СИЗО Алёны Порошенко. Такое решение приняла коллегия из двух профессиональных судей и трёх присяжных, которые учли жестокий характер преступления, а также то, что Чемериз ранее был неоднократно судим за тяжкие преступления.

Сам же обвиняемый факта убийства не отрицал, но утверждал, что пошёл на преступление под принуждением: убить и расчленить молодую сотрудницу изолятора его якобы под угрозой смерти заставили криминальные авторитеты, рассчитывавшие добиться увольнения начальника СИЗО. Суд данные утверждения Чемериза счёл неправдоподобными и отказался рассматривать их в качестве смягчающего обстоятельства.

В феврале 2020 года тот же суд оправдал экс-начальника СИЗО Вячеслава Коваля, при котором и произошло убийство женщины в августе 2017 года. Ему инкриминировали служебную халатность, повлёкшую тяжкие последствия. По мнению обвинения, он не отреагировал на нарушение режима арестантом Чемеризом и наличие у него ножа. В суде Коваль не признал свою вину.

Фото: Пушкинская, Думская