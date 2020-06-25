«Слуга» народа: Малоимущих надо стерилизовать

Федерация профсоюзов Украины обратилась с открытым письмом к Председателю Верховного Совета Украины Дмитрию Разумкову с осуждением антисоциальной и антигуманной позиции Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой.

Как сообщается на профсоюзном сайте, в письме говорится о том, что во время выступления на вебинаре, организованном Киевской школой экономики в мае 2020 года, Третьякова привела примеры «стерилизации

лиц», желающих получать социальную помощь, и «стерилизации женщин», не имеющих высшего образования, и утверждала, что лучшим официальным курсом в области социальной политики является непредоставление женщинам социальных пособий в случае, когда их дети ( по её терминологии ) будут «очень низкого качества».

Таким образом, нардеп от «Слуги народа» и глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова полагает, что стерилизация части граждан Украины позволит решить социально-экономические проблемы в государстве.

По её словам, у бедных граждан дети всё равно получаются «очень низкого качества».

Антисоціальний світогляд Г.Третьякової Україна — соціальна країна?Можна вважати антисоціальний курс державної політики, коли керівниця комітету соціальної політики Верховної Ради #ГалинаТретьякова після пропозицій «наїджати та дискримінувати найманого працівника» вже захопливо наводить приклади про «каструвати та стерилізувати»Ось така вона «нова нормальність» за світоглядом нардепки СНЦе і про «дітей дуже низької якості», і про «потрібно стерилізувати»…., і про барське ставлення Ось слухаєш ії брєд і думаєш: А чому вона з мільонних зарплат наглядових рад мовчить, премії по триста – чотриста тисяч в міністерствах та ЦВК….може на них потренується? Чи боїться?І нічого, — каже вона. Спочатку обурюються та протестують, потім замислюються, потім стають прихильниками….класичне вікно ОвертонаСлухайте, робіть перепост та розголос.P.S. До речі, ця нардепка таки протягнула рішення комітету який вона очолює щодо рекомендації розглянути на цій сесії антипрофспілковий законопроект 2681. І це попри те, що Петиція «не розглядати законопроект 2681» набрала необхідні 25 000 голосів.Далі буде… Gepostet von Страйком "Заради Майбутнього" am Freitag, 29. Mai 2020

«Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьёй, и рождение ребёнка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жёстко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства», — заявила Третьякова.

По её словам, помочь смогут жёсткие меры в отношении соискателей пособий, например, стерилизация.

«Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда–то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован, — рассказала Третьякова. — Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю (экс-премьер Сингапура, — ред.) вспоминают. Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования».

По заявлению Федерации профсоюзов, подобная позиция недопустима для руководителя комитета, который

призвано защищать права человека в социальной сфере, законодательно их гарантировать и развивать предоставление государством социальных услуг.

Стало известно, что Владимир Зеленский потребовал от нардепа Третьяковой принести официальные извинения, уточнив, что высказывания о «детях низкого качества» и «стерилизации женщин без высшего образования» являются её персональной позицией. Также Президент потребовал от неё сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.