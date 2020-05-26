Пенсионеры старше 75 лет ежемесячно смогут получать 500 гривен надбавки

Более миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут получать к пенсии около 500 гривен.

Об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная, пишет Укринформ.

«Мы разработали новые социальные инициативы. Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям… Около 500 гривен», — сказала Лазебная.

По словам министра, дата индексации пенсий должна быть определена законодательно, чтобы избежать спекуляций на эту тему.

Лазебная также сообщила, что сегодня дефицит пенсионного фонда составляет 34 млрд грн, тогда как в начале года он составлял 23 млрд грн.

Как сообщала Одесса News, Пенсионный фонд Украины в апреле начал выплаты ежемесячных компенсаций 80-летним пенсионерам в размере до 500 гривен, а с 1 мая начата индексация всех пенсий.