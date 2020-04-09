Пенсионерам 80+ начали выплачивать добавку к пенсии, а индексация — с 1 мая

Пенсионный фонд Украины 7 апреля начал выплаты ежемесячных компенсаций 80-летним пенсионерам в размере до 500 гривен.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«Я хочу отчитаться перед обществом, мы реализовали первую нашу инициативу о повышении пенсий нашим 80-летним пенсионерам: со вчерашнего дня они начали получать дополнительные средства. Это наше первое главное решение», — отметила Лазебная.

Она заверила граждан, которые уже получили 4-6 апреля пенсии без добавки, что эта компенсация будет выплачена в полном объёме по отдельным ведомостям.

В Минсоцполитики напоминают, что решением правительства предусмотрено установление ежемесячной компенсации в размере до 500 гривен пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 гривен.

Такие пенсионеры получают компенсационную выплату в дополнение к уже установленным статусным повышениям, надбавкам к пенсиям детям войны, участникам боевых действий, членов семей погибших, участникам войны.

Кроме того, установлена наименьшая пенсионная выплата на уровне 2600 гривен (с учётом повышений к пенсии) пенсионерам старше 80 лет со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

В апреле такую компенсацию получат 1,5 млн пенсионеров.

Пенсионный фонд Украины сообщил об индексации в Украине пенсий с 1 мая.

«Определена дата проведения индексации пенсий в 2020 году: это – 1 мая. Перерасчёт пенсий будет производиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в случае, когда размер повышения в результате перерасчёта пенсии меньше 100 гривен, будет установлена доплата к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера.

Также в ПФУ информируют, что выплата пересчитанных пенсий будет осуществляться начиная с мая 2020 года в установленном порядке.

Как сообщала Одесса News, ранее в Минсоцполитики заверяли, что все пенсионеры получат индексированные пенсии с 1 апреля.