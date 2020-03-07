Около 11 миллионов пенсионеров будут получать индексированные пенсии с 1 апреля

В Министерстве социальной политики заверили, что все пенсионеры в этом году обязательно получат индексированные пенсии.

Об этом в эфире «Свободы слова» Савика Шустера на телеканале «Украина» 6 марта сказала министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает «Украинская правда».

«Около 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Это повышение будет осуществлено в течение года. Мы начинаем эту работу уже с 1 апреля»,- сказала Лазебная.



Она напомнила, что пенсии должны быть повышены на 11% в год.

Кстати. Согласно поданной декларации, опубликованной в электронном реестре, у Марины Лазебной и её семьи есть четыре квартиры в Киеве, участок в Киевской области и жилой дом. Семья владеет новыми элитными автомобилями Audi Q7 и Lexus RX 200T общей стоимостью более 4 млн гривен. В прошлом году бизнес Лазебной принёс ей почти 0,5 млн гривен дохода.

Как сообщала Одесса News, Министр социальной политики Марина Лазебная была назначена в марте этого года вместо Юлии Соколовской. Она — экономист, ей 44 года. В 2019-м чуть больше месяца возглавляла Государственную социальную службу Украины, а в 2013–2014 годах – Государственную службу занятости. Ранее министр работала в структурах Минсоцполитики, Минэкономики и секретариате Кабмина.