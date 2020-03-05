Кто есть кто в новом Кабмине

Верховная Рада Украины 4 марта на внеочередном вечернем заседании, созванном по требованию Президента Владимира Зеленского почти на треть обновила Кабинет Министров.

Новыми лицами в Кабинете Министров Украины стали:

Министр обороны Андрей Таран, генерал-лейтенант Вооружённых сил Украины в отставке. В день назначения ему исполнилось 65 лет. В прошлом – первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ, был представителем Минобороны в постоянном представительстве Украины при ООН, заместителем начальника Главного управления разведки, военным атташе при посольстве Украины в США. Таран почти восемь месяцев провёл в АТО, где возглавлял украинскую сторону в СЦКК – Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Также он участвовал в работе трёхсторонней контактной группы на переговорах в Минске в качестве представителя Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности. На последних президентских выборах Таран возглавлял избирательный штаб экс-начальника Главного управления военной разведки Минобороны, бывшего председателя СБУ Игоря Смешко.

Министр финансов Игорь Уманский вместо Оксаны Маркаровой. Ему 45 лет. Он – экономист, дважды экс-первый замминистра финансов (в 2008–2010 и 2014–2015 годах), а также и.о. главы Минфина в правительстве Юлии Тимошенко (в 2009–2010 годах). Был внештатным советником пятого президента Украины Петра Порошенко с октября 2016 года по март 2019-го.

Министр здравоохранения Илья Емец вместо Зоряны Скалецкой. 64-летний кардиохирург и доктор медицинских наук до назначения на министерский пост возглавлял Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии. В 1990-х он работал кардиохирургом в Австралии, Канаде и Франции. Емец уже был министром здравоохранения в правительстве Николая Азарова в 2010–2011 годах.

Министр социальной политики Марина Лазебная вместо Юлии Соколовской. Она — экономист, ей 44 года. В 2019-м чуть больше месяца возглавляла Государственную социальную службу Украины, а в 2013–2014 годах – Государственную службу занятости. Ранее министр работала в структурах Минсоцполитики, Минэкономики и секретариате Кабмина.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Это новое отдельное ведомство, которое было создано после разделения Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц. Ведомство возглавил Алексей Резников – известный украинский адвокат, экс-заместитель мэра Киева Виталия Кличко и экс-секретарь Киевсовета. В сентябре 2019 года 53-летний Резников стал представителем Украины в политической подгруппе трёхсторонней контактной группы в Минске, кроме того, был в составе украинской делегации на встрече «Нормандской четвёрки» в декабре прошлого года в Париже.

Министр по делам ветеранов. Им вместо Оксаны Коляды стал заместитель начальника Генштаба ВСУ Сергей Бессараб. 64-летний генерал-лейтенант в прошлом командовал войсками территориального управления «Север» (2005–2007 годы) и был первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ (2012–2015 годы).

Министр развития общин и территорий. Раньше эту должность занимал теперь уже новый премьер-министр Денис Шмыгаль. Вместо него теперь Алексей Чернышов – 42-летний глава Киевской областной госадминистрации. Экономист, миллионер, совладелец сети супермаркетов «Фуршет».

Министр молодёжи и спорта Вадим Гутцайт – вице-президент Федерации фехтования Украины с 2015 года, олимпийский чемпион 1992 года. Ему 48 лет. На парламентских выборах прошлого года был в избирательном списке «Слуги народа», но отказался идти на выборы, заявив, что больше пользы принесёт в исполнительной власти, нежели в парламенте.

Министр Кабинета Министров вместо Дмитрия Дубилета Олег Немчинов – бывший государственный секретарь Министерства молодёжи и спорта. 42-летний Немчинов – участник АТО, кандидат наук по государственному управлению.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции.

А вице-премьером по вопросам евроинтеграции вместо Кулебы стал Вадим Пристайко, бывший министр иностранных дел.

Министром внутренних дел остался 56-летний Арсен Аваков, занявший эту должность ещё 22 февраля 2014 года. За последние шесть лет это уже четвёртое правительство подряд, в котором работает Аваков.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации. Этот пост сохранил за собой 29-летний Михаил Фёдоров – украинский IT-предприниматель, экс-руководитель цифрового направления президентской предвыборной кампании Зеленского.

Министром инфраструктуры остался 33-летний Владислав Криклий, кандидат экономических наук, бывший советник Авакова, экс-руководитель Главного сервисного центра МВД.

Министр юстиции. Портфель сохранил 38-летний юрист и бизнесмен Денис Малюська.

Таким образом, в Кабмине остались вакантными четыре должности руководителей министерств: Министерства образования и науки, Министерства энергетики и защиты окружающей среды, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерства культуры.

Министром образования должна была остаться Анна Новосад, но она, по сообщениям СМИ, решила уйти из правительства, поскольку не согласна с новым составом Кабмина.

В министры энергетики вместо Алексея Оржеля прочили Ивана Плачкова – бывшего руководителя «Киевэнерго». Он уже трижды возглавлял Министерство энергетики: в 1999-м при президенте Леониде Кучме и в 2005–2006 годах в правительствах Юлии Тимошенко и Юрия Еханурова.

Руководитель министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался войти в состав нового Кабмина по «личным причинам». Предполагалось, что ведомство разделят, но кандидат на пост министра экономического развития Роман Жуковский отказался от должности, поскольку ему было бы интереснее работать в Нацбанке, но такого предложения ему не поступало.

По сообщениям СМИ, министр культуры, молодёжи и спорта Владимир Бородянский выступил против разделения своего ведомства на две отдельные структуры – Министерство культуры и Министерство спорта. Согласится ли он теперь возглавить Минкульт, пока неизвестно.

Судьбу руководителей силовых ведомств решат на внеочередном заседании Рады сегодня, 5 марта.

Как сообщала Одесса News, 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады Украины утверждён новый Премьер-Министр. Им стал Денис Шмыгаль.