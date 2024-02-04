Акваторию Сухого лимана в Одесской области отдадут в аренду для выращивания моллюсков

В Украине разрешили использовать акваторию Сухого лимана вблизи Одессы для хозяйственной деятельности в сфере марикультуры.

Соответствующее распоряжение «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора пользования на условиях аренды акваторией (водным пространством) Сухого лимана для целей морской аквакультуры» № 60-р одобрено правительством, — сообщает Минагрополитики в Facebook.

«Впервые в истории Украины правительством принято решение о предоставлении возможности предпринимателям заниматься марикультурой на условиях аренды в части акватории Сухого лимана в Одесской области. Участок водоёма в Сухом лимане имеет свободный водообмен с морем и достаточную солёность для выращивания мидий, различных видов креветок», – говорится в сообщении.

Отмечается, что договор об аренде будет заключаться на 7 лет. Такой срок обусловлен тем, что выручка от реализации продукции аквакультуры может быть получена на третий год хозяйственной деятельности, а предпринимателю необходимо провести подготовительные работы для начала производства, которое будет осуществляться путём размещения технологических устройств – плавучих садов, коллекторов для моллюсков.

Первые торги будут объявлены в ближайшее время.

«Нам нужно развивать морскую аквакультуру. В этом мы опираемся на опыт стран, являющихся лидерами, например, Норвегия и Чили. В распоряжении чётко определены координаты ведения бизнеса в Сухом лимане. И мы предлагаем предпринимателям поучаствовать в электронных торгах на право аренды акваторией”, — отметил заместитель министра агрополитики Виталий Головня.

Для справки. Марикультура широко применяется в большинстве прибрежных стран, Норвегии, Испании, Болгарии, Румынии. Лидером по выращиванию продукции морской аквакультуры среди Черноморско-Средиземноморских государств является Турция.

Сухой лиман — на побережье Чёрного моря вблизи Одессы. Соединяется с морем судоходным каналом глубиной 14 метров, а его низовье фактически представляет собой морской залив. Площадь 5,7 км². Наибольшая глубина: 14 метров. Впадающие реки: аккаржанка и Дальник.

Фото: пресс-служба Минагрополитики