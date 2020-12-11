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Кабмин определил границы территорий морских торговых портов

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Правительство приняло решение об определении границ территорий четырёх морских торговых портов Одессы, Измаила, Херсона и Бердянска.

 Об этом сообщает в Facebook пресс-служба АМПУ со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия.

«Правительство приняло решение об определении границ Херсонского, Измаильского, Бердянского и Одесского морских портов. Это не только позволит урегулировать вопрос фактического установления географических границ этих объектов, но и положительно отразится на их деятельности и развитии», — отметил глава Минифраструктуры.

По его словам, установление границ портов позволит урегулировать вопрос статуса единых имущественных комплексов, включающих технологически связанные объекты портовой инфраструктуры, а также решить вопрос определения наличия или отсутствия у субъекта хозяйствования статуса портового оператора (стивидорной компании), создать в портах условия для правовой определённости при осуществлении хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования.

Границы территории портов утверждены в соответствии с Законом «О морских портах Украины».

Криклий также добавил, что в 2021 году Мининфраструктуры продолжит активное введение новых концессионных проектов в морских портах. Среди них концессия пассажирского комплекса в порту Одессы, концессия причалов Измаильского порта.

Кстати. ранее, в октябре 2020 года, Кабинет Министров принял решение об определении границ территорий морских портов Черноморск и Рени, соответствующие проекты распоряжений были разработаны Министерством инфраструктуры.

Как сообщала Одесса News, ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) совместно с Министерством инфраструктуры готовят к передаче частным инвесторам девять портов.

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