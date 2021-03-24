Грузинская компания может взять Измаильский порт в концессию

Министерство инфраструктуры обсуждает подготовку проекта и условия концессии порта Измаил с потенциальным частным партнёром — грузинской компанией «Georgian Industrial Group Holding».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В совещании по этому поводу, кроме министра Владислава Криклия, также приняли участие директор команды поддержки реформ Мининфраструктуры Ирина Кошель, директор ГП «Измаильский МТП» Андрей Ерохин, гендиректор компании GIG HOLDING Давид Бежуашвили.

«Участники совещания обсудили состояние подготовки проекта концессии и выслушали намерения потенциального частного партнёра по разработке соответствующего технико-экономического обоснования (ТЭО)», — говорится в сообщении.

Кстати. Измаильский морской торговый порт расположен на левом берегу Килийского устья реки Дунай в Одесской области. Причальная линия морского порта составляет 2,6 км и включает 24 причала и пять берегоукреплений. Объект обслуживается одной железнодорожной станцией с тремя железнодорожными въездами.

Грузооборот измаильского порта в 2019 году составил 4,3 млн тонн, в 2020-м — более 3 млн тонн. Пропускная способность терминалов порта достигает 9,3 млн тонн, имеющийся пассажирский комплекс способен обслужить 150 тысяч пассажиров в год.

Как сообщала Одесса News, Министерство инфраструктуры ожидает, что концессионные конкурсы по проекту в Черноморском порту будут объявлены до конца 2021 года.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/odessanewsua