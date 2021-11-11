Буба летит к Зеленскому, чтобы обсудить вопрос освобождения Саакашвили

Певец и актёр Вахтанг (Буба) Кикабидзе, на прошлых парламентских выборах а Грузии ставший первым номером избирательного списка «Единого национального движения», отправился в Киев.

По данным телекомпании Formula, пишет Грузия online, его цель – встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить с ним вопрос освобождения Михаила Саакашвили.

Предполагается, что встреча состоится сегодня, 11 ноября. Один из возможных сценариев, которые будут обсуждены, касается экстрадиции Саакашвили в Украину, гражданином которой он является. Информацию о встрече каналу Formula предоставила глава киевского офиса Михаила Саакашвили Мария Барабаш.

«Мы рады, что Буба Кикабидзе выразил своё желание и прибыл в Украину. Его цель – обсудить с соответствующими людьми критическую ситуацию, в которой оказался Михеил Саакашвили. Именно поэтому Буба Кикабидзе встретится с президентом Владимиром Зеленским и подробно ему всё расскажет. Мы нуждаемся в этом и будем благодарны президенту за вмешательство, поскольку сейчас без политического вмешательства и политического давления грузинская сторона ничего не сделает для защиты прав Михеила Саакашвили», — сказала Барабаш.

Как сообщала Одесса News, омбудсмен Грузии Нино Ломджария подтвердила, что работники пенитенциарной системы во время перевода Михаила Саакашвили в медучреждение при учреждении исполнения наказаний №18 в Глдани нанесли ему телесные повреждения.

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