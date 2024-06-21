Зеленский подписал закон о противодействии сексуальным домогательствам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №8329 о Стамбульской конвенции – Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями.

Закон Верховная Рада приняла 22 мая.

Документ является евроинтеграционным и предусматривает ужесточение ответственности, в частности, за действия сексуального характера.

В пояснительной записке к закону указано, что «в условиях уверенного движения в направлении евроинтеграции Украина принимает меры по развитию системы предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола». Изменения вносятся в Кодекс Украины об административных нарушениях (КУоАП).

«С целью обеспечения возможности судьям выбирать наиболее действенное для конкретного правонарушителя взыскание, учитывая его имущественное положение, трудоустроенность, другие обстоятельства, а также обеспечение неотвратимости исполнения обидчиком наложенного взыскания, в законопроекте предлагается добавить к предусмотренным взысканиям в санкции ст. 173-2 КУоАП исправительные работы. Также для обеспечения эффективности производства по делам, связанным с домашним насилием, насилием по признаку пола или невыполнением срочного запретительного предписания предлагается увеличить срок возможного административного задержания до 24 часов», – говорится в ней.

В записке подчёркивают, что сейчас такой срок – всего три часа, он «не достаточен для всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств правонарушения и составления необходимых служебных и процессуальных документов, что обуславливает избегание обидчиками предусмотренной действующим законодательством ответственности».

В законе также говорится о штрафах за сексуальное домогательство, в том числе с использованием электронных коммуникаций. Наказать могут также общественными или исправительными работами с вычетом 20% заработка.

Документ также содержит норму относительно определения малолетних и несовершеннолетних как потерпевших, если они присутствовали во время совершения домашнего насилия или насилия по признаку пола. За это устанавливается административная ответственность. Несовершеннолетние от 16 до 18 лет будут нести ответственность за совершение домашнего насилия на общих основаниях.

Закон вступит в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

Одесса News информировала, что Верховная Рада Украины 4 июня 2024 года приняла законопроект №9432 «Об использовании английского языка в Украине».

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