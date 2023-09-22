И в узком и расширенном кругу: что пообещал Байден Зеленскому

21 сентября в Вашингтоне в Белом доме в узком и расширенном кругу состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Джозефа Байдена.

О деталях встречи рассказывается на официальном сайте Офиса Президента Украины 22 сентября.

Отмечается, что в начале встречи Глава Украинского государства поблагодарил американского лидера за плодотворный диалог и мощную поддержку всех украинцев.

«Мы встречаемся уже в третий раз за год. Спасибо за приглашение. Наш регулярный диалог доказывает, что наши страны являются настоящими союзниками и стратегическими друзьями. Мы очень благодарны за жизненно важную помощь со стороны США для борьбы с российским террором. Сегодня я в Вашингтоне, чтобы укрепить нашу коалицию для защиты наших детей, семей, наших домов, а также свободы и демократии в мире», – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины рассказал Джозефу Байдену о своей встрече с конгрессменами и сенаторами.

Зеленский и Байден обсудили оборонную поддержку Украины и дальнейшее сотрудничество во благо обеих стран и всего мира.

«Сегодня мы добились важных результатов. Мы договорились проработать ряд стратегических решений, которые позволят нам предотвратить любую новую агрессию против Украины и наших людей», – сообщил Зеленский и добавил, что это будет одним из результатов Совместной декларации G7 и двусторонних договоров безопасности.

Кроме того, по словам Президента, были достигнуты новые договорённости, которые укрепят обороноспособность Украины. Зеленский поблагодарил Президента США за новый мощный пакет помощи Украине.

«Очень мощный пакет. Есть именно то, что нужно нашим солдатам сейчас», – констатировал Глава государства, выразив надежду на дальнейшую поддержку Соединённых Штатов в усилении защиты украинского неба, расширении возможностей для экспорта зерна, реализации Формулы мира и проведении Глобального саммита мира.

Зеленский отметил, что переговоры были мощными и важными. Команды обоих лидеров продолжат работу над скорейшей реализацией достигнутых договорённостей.

В сообщении Белого дома о встрече американского лидера с президентом Украины говорится о предостережении, которое Байден сделал России, в случае получения ею из Ирана и Северной Кореи оружия для использования в войне против Украины, подчеркнув, что это станет нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, — пишет Укринформ.

«Одна Россия стоит на пути к миру. Она могла бы покончить с этим сегодня (с войной, – ред.). Россия стремится получить больше оружия от Ирана и Северной Кореи. Это бы нарушило многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, за которые Москва сама и проголосовала», — подчеркнул Байден.

Байден заявил об утверждении нового транша американской помощи Украине «в сфере безопасности, включая больше артиллерии, больше боеприпасов, больше противотанковых средств. А на следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены в Украину. Мы также сосредоточили внимание на укреплении возможностей противовоздушной обороны Украины для защиты критически важной инфраструктуры, обеспечивающей тепло и свет в самые холодные и тёмные дни года. Это включает в себя предоставление второй батареи ПВО HAWK с постоянными поставками дополнительных HAWK и других систем каждый месяц в течение зимы. И новый пакет пусковых установок и перехватчиков, что защитит Украину — украинские зернохранилища, больницы, школы и электростанции. Это поможет спасти жизни украинцев».

Одесса News информировала, что 21 сентября Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон, где встретился с представителями Демократической и Республиканской партий, Палаты представителей, Конгресса и Сената.

Фото и видео: ОПУ

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